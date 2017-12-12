法院驳回特朗普禁令 跨性别者明年可从军

（早报讯）美国联邦法官否决了总统特朗普执政团队的要求，拒绝延后跨性别人士从军的起始日，为他们明年1月1日便能入伍开了路。

中央社引述外电报道，这项判决对特朗普来说是一大打击。特朗普今年7月在推特上发文，表示跨性别军队无法“以任何身份”服役，说会出现“庞大”医疗支出和紊乱。

特朗普这些言论和随后正式发布的白宫备忘录引发众怒，数名现役军人和多个人权团体很快提告。目前已有两位联邦法官做出与特朗普禁令相违的判决。

根据最初是在欧巴马仍执政时就颁布的新政策，国防部本应于今年7月1日起接受跨性别人士入伍，但国防部长马提斯把期限推延六个月到明年1月1日，以待进一步审查。

上周诉讼仍在进行时，美国司法部要求联邦地区法院，再将期限从1月往后延。

但联邦地区法院法官柯勒-柯特里11日判决，政府无法证明，若军方1月1日起接受跨性别者，会带给政府“无法挽回的伤害”。

政府律师引述国防部代理副助理部长希柏特说，1月的期限将“给司法部和军方带来极大负担”，因为“有相当多必要措施与实施这个重大繁复的政策变革有关”。

但法官不接受。判决写道：“被告（政府）在将近一年半的时间里，已有机会为跨性别者入伍作准备。”

国防部发言人伊斯特本少校表示，因应新出炉判决，军方已在“规划准备”明年1月1日起征兆跨性别者入伍。

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