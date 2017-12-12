特朗普性骚扰指控者要求国会调查

（早报讯）三名指控特朗普总统性骚扰的女性要求美国国会展开调查。

英国广播公司（BBC）报道，在纽约的一场新闻发布会上，三人指控特朗普非礼、玩弄、强行亲吻、侮辱或骚扰她们。

三位指控者为杰西卡·利兹（Jessica Leeds）、萨曼莎·霍维（Samantha Holvey）和瑞秋·克鲁克斯（Rachel Crooks）。

她们最初是在去年美国总统大选前一个月分别发表公开指控。自10月好莱坞制片人维恩斯坦被控性骚扰以来，这类丑闻已经席卷众多知名度高的公众人物，这使得上述三位的指控获得了新的关注。

在周一的NBC新闻节目中，霍维表示，2006年，特朗普在美国小姐选美比赛中，要她和其他选手“站成一排”然后“像看一块肉一样上下打量我。这让我感到非常恶心”。

这位前北卡罗来纳州小姐当时20岁。她说：“他们调查了其他国会议员，所以我觉得只有对他（特朗普）也调查才公平……这不是党派之争，这是女性在平时被如何对待。”

现年70多岁的利兹则表示，她38岁时乘坐头等舱飞往纽约时，特朗普坐在她旁边，然后对她进行了性侵犯。“他跳到我身上”。她说她站出来是因为，“我想让人们知道特朗普究竟是个什么样的人，他是何等变态”。

克鲁克斯说，她在特朗普大厦的一个电梯外被特朗普亲吻了嘴唇，当时她22岁，是一家房地产公司的接待员。她表示：“我很震惊，极其沮丧。”

白宫11日时说：“根据目击者的说法，这些虚假的声明在大多数情况下是有争议的，这些在去年的竞选活动中已经详细解释了，美国人民也已通过一场决定性的胜利来表明他们的判断。”

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