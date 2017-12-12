15岁少女发明防烫伤的变色炊具

（早报讯）澳大利亚墨尔本一名15岁女生发明可变色的安全炊具，赢得创意大奖。

澳新网报道，由皮尔摩（Rachel Pilmore）设计的平底锅、煮锅和煎锅的颜色会随着温度升高而变化，这样就可以提醒人们注意，避免被烫伤。

在Make My Idea创意设计大赛上，皮尔摩的安全炊具打败了其他5000件作品，荣获冠军。

皮尔摩说，设计灵感来自她和母亲的对话，“她（妈妈）的工作对象都是老人和残疾人，她说他们自己下厨时可能会被烫伤，所以我决定设计一种可以变色的烹调用具以解决这个问题。”

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