日本拟增疏散设施 防备朝鲜射弹

（早报讯）鉴于朝鲜反复发射弹道导弹，日本政府基本决定增加基于《国民保护法》的疏散设施数量。至于全国约9万处已被指定为疏散设施的学校等，当局将统计其容纳人数。

共同社报道，日本政府相关人士12日透露了这一消息。扩充设施数量及明确容纳规模，旨在防备武力攻击等情况，便于居民及地方政府制定疏散计划。

据日本内阁秘书处，截至今年4月各都道府县知事已指定的疏散设施有9万1735处，当中多为公立小学和初中。11月下旬，总务部消防厅通知各都道府县追加指定高中、大学及公民馆（社区活动中心）等公共设施，但没有说明期限及数值目标。

首相安倍晋三11月30日在参院预算委员会会议上答辩称：“为确保国民的安全与安心，将切实致力于确保充足的疏散设施。”

日本全国的疏散设施中，混凝土结构为56.6%，可向地下疏散的为0.7%，并且未掌握每个设施的容纳人数。此外，也可预想在出现突发情况时居民涌入特定设施，无法全部接纳的情况。

自民党6月制定的有关国民保护的建议中，要求促进指定坚固建筑物及地下通道作为疏散设施、调整包括调查容纳人数的国民保护计划。

日本内阁秘书处拟于明年4月的年度调查中汇总疏散设施的容纳人数，届时还将确认设施数量情况。

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