俄罗斯今年阻止18起大型恐袭

（早报讯）俄罗斯国家反恐委员会主席、联邦安全局局长博尔特尼科夫透露，俄罗斯2017年阻止了18起大型恐怖袭击。

博尔特尼科夫12日在莫斯科举行的国家反恐委员会会议上做出的上述表述。他说，2017年俄阻止了61起尚在策划阶段的恐怖主义犯罪活动，其中18起是计划在人流密集地和重要设施内制造大型恐怖袭击。

他说，俄还阻止了56个地下涉恐团伙的活动，取缔超过2000个恐怖主义和极端主义网站。这些情况可以说明，国际恐怖组织头目仍企图在俄罗斯各地建立恐怖活动策源地。

博尔特尼科夫说，当前俄反恐领域情况日益复杂。在叙利亚摆脱伊斯兰国组织控制的情况下，该组织领导人和武装分子被迫前往俄罗斯等其他国家继续实施恐怖活动。这些恐怖组织成员从叙利亚进入俄罗斯后将成为真正危险。

他说，在过去的一年里俄共计禁止超过1万7500名涉恐外国人入境，阻止了80多名准备为恐怖组织作战的人员出境。

近年来，俄罗斯积极介入中东局势，国内反恐压力增大。俄境内恐怖分子与境外恐怖分子遥相呼应，恐怖活动有向莫斯科等大城市蔓延的迹象。

今年4月，圣彼得堡地铁遭恐袭，造成数十人伤亡。事后，俄再次呼吁国际社会组建反恐阵线，加强合作对抗恐怖主义和极端主义。

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