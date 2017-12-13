报告：朝鲜犯下10项反人类罪行

（早报讯）国际律师协会周二发布的报告说，朝鲜领导人金正恩、朝鲜劳动党、国务委员会和国家安全保卫部等部门和官员犯下了《国际刑事法院罗马规约》第7条中列出的11项危害人类罪行的10项。

美国之音报道，这份有关朝鲜政治犯集中营的报告说，朝鲜当局涉嫌犯下的10项罪行包括：谋杀、灭绝、奴役、强行迁移人口、监禁、酷刑、性暴力、迫害、强迫人员失踪和造成重大痛苦、对身心健康造成严重伤害的其他不人道行为。

报告说，《罗马规约》规定的第11项危害人类罪行种族隔离罪不适用于朝鲜。

报告估计，朝鲜金氏王朝1948年执政至今，数十万人在朝鲜的政治犯集中营中死去，估计朝鲜集中营现在监禁的人员数量在8万到13万之间。

调查人员通过卫星图片证据和多名脱北目击者提供的证词，列举了数十种在朝鲜集中营发生的骇人听闻的暴行，其中包括谋杀、强奸、强制堕胎、饥饿、酷刑、公开处决和精神折磨等。

前联合国人权事务高级专员皮莱说，金正恩和朝鲜劳动党官员可以被追究责任。

她指出，根据《日内瓦公约》和《罗马规约》等法律文本定下的指挥官责任理论，上级领导人可以因为没有防止或惩罚那些在其实际指挥下的那些人犯下侵权行为而承担责任。

她说：“自从金正恩的祖父金日成1948年掌权以来，没有一个人因为朝鲜国内发生的恶劣罪行被起诉，更不用说被定罪。可以说，将近70年的恐怖统治没有受到任何惩罚。”

她还说：“相比之下，纳粹政府持续了12年。纳粹垮台之后的70年，无论是高级别的纳粹官员还是低层的狱警，都在人们争取问责的过程中受到了惩罚。”

皮莱表示，国际社会也需要为朝鲜国内的反人类悲剧负责。

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