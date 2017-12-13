日本新干线首次被判定出现“重大隐患”

（早报讯）日本东海道山阳新干线列车“希望34号”11日发生意外，车辆在行驶途中传出异响与异臭，导致列车中途停靠名古屋站。经检查后发现，列车的车架出现龟裂。

日经中文网报道，日本运输安全委员会12日认定该事件为“重大隐患事故”，并向现场派出三名调查员查明事件原因。

这是自日本运输安全委员会的前身——事故调查委员会2001年成立以来，新干线故障首次被认定出现重大隐患。

据列车所属的JR西日本等介绍，“希望34号”11日下午1点33分从博多站发车。首车为16号车厢，尾车为1号车厢，开往东京站方向。1点50分左右车辆驶离小仓站时，乘务员发现列车发出焦糊味。

JR西日本的车辆维修人员在冈山站上车后，确认听到低沉的异响，但认为这种声音不影响行驶，于是列车继续运行。

4点20分左右，当列车行驶到京都站附近时，列车长闻到异臭。5点多在名古屋站检查了车辆地板下方发现漏油，于是列车停止运行。该车搭载的约1000名乘客换乘后续列车。

11日晚间，发现13号车厢的车架侧面出现龟裂，此外还发现传动装置上的零件已经变色。

日本运输安全委员会接到JR西日本的报告后认为，发生了会对列车的行驶安全造成影响的故障和损伤，属于“车辆故障”，并将其认定为重大隐患事故。

JR西日本将详细调查裂痕与异臭、异响的关系等。

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