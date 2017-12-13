北极暖化将成为影响全球的“新常态”

（早报讯）一份全球性的科学研究报告警告，急速暖化的北极是“新常态”，这里温度上升速度是地球其他地方的两倍，融冰引发的环境变化将影响全世界。

美国国家海洋暨大气总署12日发表的年度“北极报告”说，北极正经历“人类历史上前所未见的变迁”，海平面上升将加速，极端气候现象发生的频率也将增加。

报告指出，没有迹象显示，北极能够回到几十年前的稳定冻结区域状态。

这份由12个国家的85名科学家汇编的同侪审查报告指出，去年冬季海冰缩减至有纪录以来最小、气温达近代第二高温。

跟2016年相比，过去一年打破高温纪录次数较少，但整体来说，这个趋势很明显。

报告指出：“至少过去1500年来、甚至可能更久，21世纪海冰与海洋表面暖化的趋势是前所未见。”报告还说，许多有力指标持续显示，北极环境体系已到达“新常态”。

报告的共同作者、美国国家海洋暨大气总署北极研究计划主任马西斯说，持续暖化的后果是很可怕的。

他说：“发生在北极的变化，不会只留在北极。这些变化将会冲击我们生活的一切面向。意味着与更多极端气候现象共存、支付更高的食物价格，以及应付气候难民冲击等问题。”

他还说：“北极长期以来就是地球的冰箱。但冰箱的门开着没关，冷度正在外散到整个北半球。”

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