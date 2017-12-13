日防长促美军在确认安全前停飞

（早报讯）日本防长小野寺五典说，13日从上空坠入冲绳县宜野湾市小学的“窗户状物体”，可能是CH-53E大型运输直升机的门。

共同社报道，小野寺五典在记者会上说，这起事件“给县民造成了不安，是不应发生的事情”，并要求美军“在确认安全之前，自我克制飞行”。

当地时间13日上午10点15分左右，约1米见方的窗户状物体从上空坠入了冲绳县宜野湾市市立普天间第二小学的操场。一名儿童因此受轻伤。

美军方面说，那是隶属毗邻该校的美军普天间机场的海军陆战队CH-53E大型运输直升机的一部分。

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