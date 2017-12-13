“女权主义”被评为2017年度词汇

（早报讯）美国韦氏出版公司12日公布，“女权主义”（feminism）被评为2017年度词汇。

韦氏特约编辑索科洛夫斯基说，没有任何一个词汇能够囊括2017年一整年的新闻、事件和故事。不过，综合分析被搜索频率显著高于去年的词汇以及全年搜索量激增的情况，“女权主义”一词脱颖而出。

据韦氏词典解释，“女权主义”指在政治、经济和社会领域两性平权的理论。对应英文单词也有“女权运动”之意，指为支持女性权益而组织的活动。

索科洛夫斯基说，过去一年，韦氏词典在线网站上，“女权主义”一词的搜索量比2016年增长了70%，并在年内多起事件后出现搜索量激增的情况。

这些事件包括年内多个“女权主义”倡议活动，如年初在世界多地举行的“女性大游行”，在社交媒体上以“我也是”为标签控诉遭受性侵或性骚扰的热潮等。

美国总统高级顾问康韦今年2月作出“不认为自己是女权主义者”的表态后，“女权主义”一词在韦氏词典在线网站上也被频繁搜索。

此外，一些今年上映的影视作品，如科幻美剧《使女的故事》和由女性导演詹金斯执导的超级英雄电影《神奇女侠》也引起了人们对“女权主义”一词的兴趣。

韦氏是美国知名辞书出版公司，自2003年起公布年度词汇榜单，去年该公司把“超现实”（surreal）评选为2016年度词汇。

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