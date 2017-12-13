孟警方：无证据显示乌拉与恐组织有关

（早报讯）孟加拉反恐首长说，孟加拉警方未掌握任何关于纽约曼哈顿爆炸案嫌犯与恐怖组织有关连的证据。

11日，27岁的孟加拉裔移民乌拉在纽约时报广场下的人行隧道引爆一枚管状炸弹，包括他在内共有四人受伤。

纽约南区联邦检察官办公室12日对他提出五项指控，包括支持恐怖组织和使用大规模杀伤性武器等罪名。

孟加拉警察反恐单位首长伊斯兰13日接受路透社访问时说，警方向乌拉的家庭成员，包括他的妻子、岳父和岳母收集资料与证据。

他说：“在孟加拉，我们未发现或找到与他相关的人士是与恐怖组织有关连的。”

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