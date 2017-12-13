沙特据称将设机构 管理贪敛之财

（早报讯）沙特阿拉伯据称将专门成立一个机构，负责管理反腐行动中被拘人员所交出的资产。此为反腐行动结案协议的内容之一。

彭博社引述不愿透露姓名的知情人士说，沙特政府正在与顾问们磋商如何设立这一机构。该机构将对亿万富豪和王子们为换取自由而交出的这些资产进行评估，并有可能将其出售。

知情人士说，Sanabil Investment (沙特公共投资基金的一部分)的直接投资主管哈尼（Hani Halawani）将帮助经营这一机构。政府国际传播中心(Center for International Communication)没有回应置评请求。哈尼也未立即就置评请求作出回应。

据沙特司法部长称，当局希望在“数周内”与11月初被拘的富豪及王室成员达成协议。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼此前表示，当局有望通过协议追回多达1000亿美元（1351.60亿新元）的资产。

王子米特阿卜（Miteb bin Abdullah）是此次反腐行动中被拘者中最资深的王室成员之一，在与当局达成和解协议后，他已于11月底获释。据当时一位知情官员称，其交出的资产据信在10亿美元以上。

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