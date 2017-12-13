金融危机致美国圣诞树短缺

（早报讯）新华社报道，美国今年圣诞树供应短缺、价格上涨，部分原因是10年前那场金融危机，致使圣诞树种植量下降。

美国全国圣诞树协会说，圣诞树价格比去年上涨5%到10%；数据显示，自2008年以来，圣诞树价格上涨一倍多。

全国圣诞树协会发言人道格·亨德利告诉《洛杉矶时报》：“今年（圣诞树）供应与需求之间不那么平衡，供应紧张。”亨德利和一些专家说，圣诞树短缺原因之一是金融危机及其引发的经济萧条。

美国2007年爆发次级抵押贷款危机。危机爆发前，在美国圣诞树主要供应地俄勒冈州和北卡罗来纳州，种树人预测需求量会增长；危机爆发后，销量骤跌，圣诞树严重过剩。俄勒冈州立大学推广服务中心教授、圣诞树专家沙尔·兰德格伦说，这导致圣诞树种植数量急剧减少。

“人们离开这个行业，我们（这个行业）收缩了。”兰德格伦说。

2010年至2015年，俄勒冈州圣诞树种植面积从2万3168公顷减少到1万6682公顷。

不少人转为种植其他更赚钱的农作物。据《华尔街日报》报道，俄勒冈州一些树农改种酿酒用葡萄，小部分人改种大麻。

圣诞树上市前，需要生长多年；多年前减少种植，近些年后果显现。

据《洛杉矶时报》报道，自然环境变差和运输车辆燃料涨价同样导致圣诞树数量下降、价格上涨。

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