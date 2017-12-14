美联储第三次加息 维持明年加息三次展望

（早报讯）美国联邦储备局周三（13日）宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.25%至1.5%的水平；这是美联储今年来第三次加息，符合市场普遍预期。

美联储周三结束货币政策例会后发表声明说，11月份以来的信息显示美国经济保持稳健增长，就业市场继续强劲，失业率进一步下降；家庭消费保持温和增长，企业固定资产投资近几个季度有所回升。但今年以来美国整体通胀率出现下滑，仍低于美联储2%的目标。

声明说，曾重创美国南部墨西哥湾沿岸地区的飓风及灾后重建活动对近几个月的经济、就业和通胀产生影响，但并未实质性改变美国整体经济增长的前景。美联储仍然预计美国经济保持温和扩张，就业市场保持强劲，通胀水平将在中期内稳定在2%目标附近。

美联储当天发布的季度经济预测显示，2017年美国经济预计增长2.5%，高于9月份预测的2.4%；到2017年底美国失业率预计为4.1%，低于9月份预测的4.3%。

美联储同时预计2018年美国经济增长2.5%，高于9月份预测的2.1%；到2018年底美国失业率预计为3.9%，低于9月份预测的4.1%。

美联储当天发布的利率预测显示，到2018年底联邦基金利率中值将升至2.1%。这意味着美联储预计2018年加息三次，与9月份的预测保持一致。

美联储主席耶伦在当天的新闻发布会上表示，美国经济增长将继续支持美联储渐进加息。

美联储于2015年12月启动2008年金融危机以来的首次加息，开始缓慢的货币政策正常化进程。此后，美联储在2016年12月、今年3月和6月三次加息，今年10月开始缩减资产负债表。

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