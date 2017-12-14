担心特朗普轻易对朝动武 国会称须授权

（早报讯）美国一些前任高级安全官员提醒白宫，在考虑使用军事手段处理国际争端时必须十分谨慎。一些国会领导人要求总统特朗普在决定对朝鲜实施军事打击等重大军事问题上先征得国会授权。

美国之音报道，美国国会参议院外交关系委员会周三（13日）举行听证会，讨论美国使用军力涉及的策略、政治和法律问题。

前国家安全顾问哈德利指出，在应对国家面临的安全威胁时，政府不应轻易动用军力来替代政治和外交努力。

哈德利说：“政府必须要有一个成功的策略。如果没有，我们的军队就不应该被派去打仗。如果军队被派出作战，他们就应该拥有适当的资源、交战规则和足够的支持，好让他们取得成功。我们的军队太宝贵，不应只被用来回避政策失败带来的后果。“

特朗普总统上任后宣布大幅度增加军费、提升军力，并提出大幅削减外交开支。

前国防部负责政策的次长沃姆斯认为，单独使用军事手段很难解决这些问题。

她说：“大家都知道，我们的军队能力超强。跟国务院和美国国际开发署等机构相比，军队得到了很好的财政支持。但是，我们现在面临的几乎每一项安全挑战都须要动用军力以外的其他行动去应对。”

在朝鲜核威胁和其他安全问题上，特朗普总统多次威胁会考虑使用武力解决问题。

参议院外交关系委员会首席民主党议员卡丁等人担心，特朗普可能会未经国会授权向平壤开战。

卡丁说：“我仍然深深忧虑，即使没有正当理由、也没有获得国会授权，特朗普也会决定对朝鲜采取先发制人和预防性的军事行动。”

美国宪法赋予国会对敌宣战并为之拨款的权力，并赋予总统动用和指挥的权力。但是，当国会没有正式对敌宣战时，总统在多大程度上可以动用武力一直是引起争议的话题。

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