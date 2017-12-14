出事四个月才充公假奶粉 马国政府挨批

（早报讯）马来西亚民行党古来国会议员张念群今日（14日）抨击马国政府取缔假奶粉的脚步“慢三拍”，让成百上千的婴儿处于危险。

当今大马报道，也是希盟妇女组秘书的张念群在文告中说，早在今年8月，就已有婴儿喝了假奶粉而出现严重的呕吐现象，但柔佛贸消局联合奶粉出产商一起监督市场长达四个月后，至今依然在等待假奶粉的化验报告才能决定下一步行动。

她向贸消部抛出一连串的质问：“化验固然需要时间，可是为何贸消部迟至上星期四才展开充公行动？为何贸消部没有在8月接到投诉后就化验这批可疑的假奶粉？”

张念群说，贸消部是根据《1999年消费者保护法令》展开调查，然而卫生部也应该同时根据《1983年食品法令》展开行动。

她指出：“至今，我们尚未知道，自今年8月第一起婴儿食用了假奶粉而呕吐的事件后，卫生部是否展开了任何调查。”

张念群表示，单单是大新山地区，就有至少数百婴儿受到影响。

她指出，这是一起严重的食品安全事件，两个星期的化验时间或是贸消部的一般基本作业程序，但面对成千上万受害的婴儿父母，两个星期却是过长的等待时间。

她说：“出问题的奶粉化验必须以最快速度完成，然后卫生部才能根据化验结果，向受害的婴儿父母提供准确的医疗建议……涉及的假奶粉是Enfalac Step 1，是专提供给12个月以下婴儿的奶粉。这个年龄层的婴儿没有表达的能力，所以我们更须要贸消部与卫生部来为食品安全把关。”

本月11日，美赞臣公司（Meed Johnson）发表声明承认，在新山一带确实出现可疑的Enfalac A+ Step 1奶粉，但强调该公司绝大部分的产品可安全食用。

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