中国与芬兰商谈在北极海底铺通信光缆

（早报讯）中国与芬兰商谈在北极海底铺设一条通信光缆，可能给予中国一个新的切入点，来重塑气候变暖北极地区的开发版图。

包括中国工业和信息化部和国有的中国电信集团在内的多方，讨论跨越北极圈建设一条1万0500公里（6500英里）的光缆。这项提议还涉及芬兰、日本、俄罗斯和挪威，旨在最快到2020年建成一条连接欧洲和中国的最快速的数据通道。

彭博社报道，除了有助于加速中国与欧洲金融中心和数据中心之间的通讯速度之外，这个项目也是北京试图进入这个竞争激烈地区的最大胆行动之一。今年6月份，中国把北极纳入中国国家主席习近平倡导的一带一路贸易和基础设施倡议之中，并正在为该地区的计划草拟一个广泛的战略。

这条光缆还突显出中国与芬兰关系的加强。今年4月习近平访问芬兰，是1995年以来中国国家主席首次访问该国。连接芬兰城市科沃拉和中国城市西安的一条货运铁路上月开通，而芬兰航空正寻求成为两个大陆之间航班的一个区域性枢纽。

芬兰驻港澳总领事Jari Sinkari说:“这两年左右，芬中国两国经济关系潮流变向……过去，芬兰对中国市场的投资较多，但是，现在中国成为伙伴关系当中更加积极的一方。”

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