普京拟以自荐候选人身份竞选连任俄总统

（早报讯）俄罗斯总统普京打算以自荐候选人身份参加2018年俄总统选举，希望获得各党派和社会组织的支持。

俄罗斯卫星通讯社报道，普京14日在2017年度记者会上表示：“将以自荐候选人身份参选。我当然希望获得有关政治势力的支持，只要它们赞同我对国家发展的观点、信任我，无论它们在国内是怎样的组织形式——党派、社会组织。显然我对此怀有期望。”

他强调，提名自己，一直是总统选举中最为复杂的提名形式。

此外，普京还表示，自己大致上已经有竞选纲领，将侧重于基础设施发展、卫生医疗、教育和提高国民收入。

他称：“可以告诉你们，我认为政府和全社会应当重点关注这些主要问题，具体说来，就是诸如基础设施发展、卫生医疗和教育等问题。如我所说，还有高科技、提高劳动生产率，毫无疑问，这一切都应以提高我国公民收入为目标。”

俄罗斯中央选举委员会副主席布拉耶夫表示，普京作为独立候选人在2018年参加总统竞选，为此需要征集到30万选民签名，且一个地区的签名不能超过7500个。

执政党统一俄罗斯党国家杜马党团领导人涅韦罗夫表示，统俄党将全面支持普京。

新一届俄罗斯总统选举将于2018年3月进行，竞选活动应于2017年12月开始。

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