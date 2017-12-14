迪士尼524亿美元收购部分福克斯资产

（早报讯）迪士尼公司同意以524亿美元（705.61亿新元）买下传媒大亨默多克三十多来打造的传媒帝国中的很大一部分资产，从好莱坞电影制片厂，到欧洲最大的卫星电视提供商，再到印度观看人数最多的电视频道之一。

根据双方周四发布的公告，21世纪福克斯公司的股东每持有1股福克斯股份将获得0.2745股的迪士尼股份，交易的资产包括其影视制作公司、英国天空广播的39%股份、Star India以及一系列的付费电视频道，其中包括FX和国家地理。根据迪士尼周三的收盘价格计算，此次交易价格相当于每股29.54美元。

据彭博社报道，通过资产剥离，默多克将继续在美国运营福克斯新闻台，FS1体育频道以及福克斯广播电视网。根据公司声明，迪士尼的首席执行官Bob Iger将继续担任该职位直至2021年。

这笔交易对于默多克来说是一次史诗性的大瘦身。双方在声明中都没有提默多克的儿子James，也就是福克斯的首席执行官。交易完成时，他可能将不再管理福克斯剩余的业务。如果到时迪士尼向他提供一份工作的话，他或许会争取将来接替Iger。

迪士尼还将承接福克斯大约137亿美元的净负债。迪士尼通过这笔交易将得以节省20亿美元成本，并在交易完成两年后开始收获利润贡献。

近几年来，默多克将21世纪福克斯的管理权交给了两个儿子，James和Lachlan，他们和默多克都拥有一样的头衔--执行董事长。默多克同时还是新闻集团的最大股东，新闻集团旗下主要是出版业务，包括《华尔街日报》。

一直到最近之前，默多克都没有表现出有意出售资产，他们之前一直希望买下在英国天空广播尚未持有的股份并最后出资153亿美元交易就是一个证明。

但上个月有消息称迪士尼在谈判收购福克斯资产。这立刻引来了其他有兴趣收购这些资产的公司，大家都认识到这是一个减少竞争对手的不可多得的机会。康卡斯特和索尼公司都曾表达过对收购一部分福克斯资产的兴趣。

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