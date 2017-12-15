新一轮叙问题和谈未取得预期结果

（早报讯）新一轮叙利亚问题日内瓦和谈提前一天于14日结束。联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉表示，尽管过去两周联合国方面作出巨大努力，但和谈并未取得预期结果。

据新华社报道，德米斯图拉在当晚举行的新闻发布会上表示，叙利亚政府和反对派代表团相互指责对方违规设定先决条件，导致在叙利亚境内军事行动已基本结束的情况下，和谈双方失去了一次推动和平进程的“黄金机遇”。

德米斯图拉说，作为本轮和谈的一个积极迹象，叙利亚反对派首次组成统一的代表团参会，并表示愿与叙政府代表团进行面对面的直接谈判。不过叙政府代表团认为反对派坚持总统阿萨德必须下台的强硬立场是对和谈“预设条件”，因此拒绝在本轮和谈中讨论除反恐外的其他议题。

德米斯图拉表示将尽快向联合国安理会汇报有关情况，并征求安理会五个常任理事国代表的意见，以便对继续推动叙利亚和平进程作出新的安排。

新一轮叙利亚问题日内瓦和谈11月28日在日内瓦开启，后于12月2日暂停，叙政府代表团回国协调立场。12月5日，和谈恢复进行，但只是德米斯图拉与叙反对派代表团举行几次会谈，叙政府代表团直到10日才返回日内瓦。

上一轮叙利亚问题日内瓦和谈于今年7月14日无果而终。2016年年初以来，在联合国主导下，叙利亚政府和反对派代表已在日内瓦举行多轮和谈，但均因分歧严重而几无进展。

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