闺蜜干政案 韩前高官禹柄宇被捕

（早报讯）去年秋天起引发韩国政坛大地震的闺蜜干政案件调查进入收官阶段，涉案高官中唯一未被逮捕的青瓦台前民政首席秘书禹柄宇经检方三度提请，于15日凌晨被首尔中央地方法院以滥权罪名批捕。

据韩联社报道，禹柄宇涉嫌在任内指示情报机构对官场和民间开展广泛的非法监察，总统府特别监察官、文化体育观光部第一次官（副部长）等官员、友利银行行长、平昌奥组委前主席、韩国科学技术团体总联合会人士等都在其列。法院认定，禹柄宇的涉案行为构成犯罪嫌疑，在滥用职权抗拒特别调查进行报复性监察的问题上，有毁灭证据之虞。

禹柄宇还涉嫌深度介入朴槿惠政府“文艺界黑名单”案件。经调查，在禹柄宇的授意下，文体部确定扶持项目补助名单要征得情报机构批准，大批曾批评朴槿惠政权的所谓“左翼”人士被排除在外。

禹柄宇去年就被曝出韩国游戏商NEXON以高价买入禹柄宇岳母地产的形式行贿等个人丑闻，又因涉嫌掩盖幕后权贵擅政真相而先后接受检方和擅政门独立检察组的五次调查，并两度被提请逮捕未果。去年4月以涉闺蜜干政案的渎职行为及妨碍涉腐调查两项罪名被不捕直诉，一审正在进行中。

此前检方在调查朴槿惠公款私用嫌疑的过程中，逮捕并起诉以收受情报机构上交特别经费的形式参与受贿的前总统府幕僚。禹柄宇在朴槿惠政府时期主掌政法系统，几乎经手韩国所有的重大机密情报，涉嫌对崔顺实幕后干政视而不见放任其扰乱纲纪，被视为闺蜜干政案的关键涉案人之一。

随着法院对禹柄宇签发逮捕证，牵涉朴槿惠政府擅政门的高官全部关进看守所，检方对闺蜜干政案关键涉案人员的调查也将进入收尾阶段。

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