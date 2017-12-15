菲总统发言人：政府绝不独裁

（早报讯）菲律宾国会批准延长棉兰老岛军事管制措施一年后，菲律宾总统发言人罗计表示，政府绝不会独裁。

据菲律宾商报网15日报道，罗计称棉兰老岛实施的军管措施与1972年的不同。

他说：“我们在这段日子里证明了棉兰老岛所实施的军管与1972年的不同。法庭仍然在运作，国会仍然存在，权利法案及宪法都还在执行……因此，我不认为独裁统治将卷土重来的担忧有任何法律依据，而且目标还没有发生任何有系统或严重的侵犯人权行为。”

罗计强调，政府并没有“利用”其权力，而且地方政府单位的权力仍有效。

免费试阅14天