特朗普政府推翻“网络中立”规定

（早报讯）美国联邦通信委员会14日以三票对两票，推翻奥巴马政府时期推出的“网络中立”规定。

据新华社报道，所谓“网络中立”，是指网络服务提供商必须平等对待不同公司的合法内容，不得向支付更高费用的互联网公司提供更快网速，即所谓“快速通道”服务。

美国联邦通信委员会当天发表声明说，奥巴马政府2015年推出的“网络中立”规定对互联网实施“严厉的、公共事业式的监管”，“减少了网络服务提供商在网络方面的投资，并阻碍了主要为乡村消费者服务的小型网络服务提供商的创新行为”。

声明同时表示，宽带上网将重新归类为“信息服务”，而移动宽带上网将重新归类为“私人移动服务”，不再被当作公共事业。

美国国内对“网络中立”规定存在巨大争议。一些网络服务提供商声称如果不能收费提供“快速通道”，它们就难以持续投资提高网速。过去两年，美国电话电报公司和韦里孙通信公司等一直要求推翻“网络中立”规定。

特朗普政府上台后，联邦通信委员会五名投票委员中三人是共和党人，两人是民主党人，所以联邦通信委员会主席帕伊提出的所谓“恢复互联网自由令”当天毫无意外获得通过。

代表美国网络服务提供商利益的“美国电信协会”发表声明说，宽带提供商重燃信心，将进行必要投资，加强美国网络建设，尤其在乡村地区缩小数字鸿沟。

代表美国互联网企业的“互联网协会”则发表声明予以反对，并将提起诉讼。该协会认为，“宽带服务市场几乎没有竞争，超过一半的美国人对提供商没有选择权，所以消费者的在线体验将被迫接受网络服务提供商的干扰”。

免费试阅14天