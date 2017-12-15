悉尼推出首套无障碍在线地图

（早报讯）澳大利亚悉尼市政府推出了一整套便捷的无障碍在线地图服务，在即将到来的跨年夜，首先为使用轮椅和携有婴儿车举家出行的人们提供方便。

据中新社报道，该项在线服务是市政府在轮椅使用者的帮助下共同开发而成的，让悉尼跻身全澳首批在大型公众活动中利用指向性地图为轮椅使用者服务的城市。

整套导向地图系统可为从悉尼市中心主要交通枢纽出发前往无障碍观望点的人们提供最为安全的路线。地图以不同色标注明特有路线对残障人士行走的便捷/难易程度——黑色（陡下坡）、紫色（缓行）、绿色（平稳易行路面）、橙色（斜坡）、红色（陡上坡）。

这套在线无障碍导向地图是由悉尼市政府与Briometrix公司合作开发的。

悉尼市市长摩尔认为这套导向地图系统可为所有人造福。她说：“悉尼跨年庆典是全世界规模最为庞大的年度盛事之一。能给大家提供方便，在悉尼市中心亲身体验这一激动人心的夜晚，对整个庆典的成功至关重要。我们的工作目标就是要把悉尼打造成为一座具有包容性的城市，让本市居民和来自世界各地的游客都能体验便捷、无碍的悉尼。”

为了地图的绘制，一些使用轮椅出行的人特意游走在悉尼大街小巷，记录前往跨年庆典官方观望点的最佳路线。

Briometrix公司的顾问汤姆金斯本人是使用轮椅的残障人士，他参与了本次地图绘制的检验工作。他认为，使用轮椅或携带婴儿车出行的人们，以及年长的老人在市内步行多少会遇到些困难，因此，这套导向地图对他们十分有用。

他说：“这套地图不但能为有特殊需求的人群提供方便，还能广泛服务于大众。”

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