柔佛政府豁免南方大学学院地税

（早报讯）柔佛州政府上个月豁免笨珍培群独中及宽中古来分校的地税后，今天也同意豁免新山南方大学学院多年来拖欠的超过36万令吉（约12万新元）地税。

分析员表示，柔佛各华校申请豁免地税已经好多年，柔佛最近才接连批准这些申请。当局此举其实是对华校及华社示好，这与即将到来的第14届全国大选不无关系。

柔佛主管旅游、商贸及消费事务的行政议员（州内阁部长）郑修强今日下午在记者会表示，柔佛州政府两年前收到南方学院大学提出的豁免地税申请，并根据1965年柔佛土地法典批准该校将校地用途类别转换为非营利教育机构用途，这将让该校只需支付一令吉的象征性地税。南方大学学院2008年所拖欠的36万4820令吉的地税。

柔佛州务大臣卡立诺丁11月11日宣布取消笨珍培群独中和宽中古来分校过去多年积欠的约130万令吉地税。他也表示，州政府将协助两校把土地用途类别从“私人学校”，转为非营利教育机构用地，让两校往后每年只需缴交象征性的一令吉地税。

卡立诺丁说，非华人学生占柔佛各华校学生总数的19%，这些学校为政府分担了不少费用，因此州政府通过取消地税欠款等各种方式协助华校发展。

宽中古来分校2009年开始积欠的地税和罚款总额是58万3200令吉（约19.2万新元）。笨珍培群独中2003年至今积欠的地税则超过70万令吉（约23万新元）。

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