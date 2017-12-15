研究：兹卡婴儿随着长大健康问题凸显

（早报讯）自2015年兹卡病毒病疫情在美洲多国暴发后，最初一批在妈妈肚子里感染兹卡病毒的孩子已两岁左右。由美国和巴西联合开展的一项新研究周四（14日）报告说，这些“兹卡婴儿”多数面临严重的健康和发育问题，需要长期持续监测和专门护理。

新华社报道，这项发表在美国《发病率与死亡率周刊》上的研究显示，随着兹卡婴儿长大，兹卡病毒对他们健康和发育的伤害也日益凸显，包括坐不了、吃不好，听力和视力异常以及睡眠障碍和癫痫等问题，许多孩子还是多种问题共存。

美国疾病控制和预防中心与巴西卫生部门合作，共计分析了巴西东北部19名19个月至24个月大的幼儿，他们出生时有小头症或其他先天性兹卡病毒感染症状。这是科学界第一次调查兹卡婴儿在长大过程中所面临的健康和发育问题。

研究发现，这些幼儿当中有15人有严重运动障碍，包括无法坐立；13人有听力障碍；分别有11人出现视力问题和疑似癫痫；10人有睡眠问题；9人喂食困难，如有吞咽问题。

所有幼儿都出现了至少一种健康和发育问题，14名幼儿存在至少三种以上的健康和发育问题，八名幼儿曾住过院，支气管炎和肺炎是他们住院的最常见原因。

美疾控中心主任布伦达·菲茨杰拉德在一份声明中说：“受兹卡病毒严重影响的儿童在适龄发育指标方面远远落后。随着年龄的增长，他们面临的挑战也越来越明显。持续监测所有先天性感染兹卡病毒的儿童，对了解在怀孕期间感染造成的全面影响以及长期支持这些家庭至关重要。”

巴西政府在2015年11月宣布，因巴西东北部小头症病例非正常增长，全国范围兹卡病例大量增加，全国进入公共卫生紧急状态。截至今年9月，巴西卫生部门共计报告了2986名因母亲感染兹卡病毒而罹患小头症的新生儿，其中2959名处于密切监测中。

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