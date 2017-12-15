日本给泰国高铁报价4200亿铢

（早报讯）日本国土交通省向泰国政府提交了高速铁路的报告书，规划以日本新干线方式为前提，总建设费为4200亿泰铢（174亿新元）。区间为连接首都曼谷和北部清迈约670公里。日本方面建议从曼谷到途中站彭世洛府（Phitsanulok）的第一期（380公里）于2025年开通。

访问泰国的日本国土交通省副部长牧野京夫于12月14日向泰国交通部长阿空·丁彼他耶拜实（Arkhom Termpittayapaisith）递交了报告书。报告书指出，将来有望实现业务盈利和对沿线经济的拉动效应，建议推进建设。阿空表示，“将详细分析报告内容，在三个月内提交内阁会议审议。”

日本经济新闻中文网报道，这个项目预定在2019年动工。泰国政府正式决定建设后，工程将与印度西部的印度新干线同时推进。

最大的焦点是泰国方面能否接受建设费负担。日本方面在建议书中纳入了包括日元贷款在内的援助措施，但泰国认为财政负担巨大，慎重言论正在增多。

针对泰国新干线的整体构想，将在曼谷—清迈之间建设12个车站，抵达清迈需要约三个半小时。最高时速达到300公里。

阿空说，全程运费设想为约1200泰铢（近50新元）。这一价位考虑了物价水平和与廉价航空公司的竞争，这大幅低于日本的新干线。

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