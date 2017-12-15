特朗普女助理传因丢官大闹白宫

（早报讯）美国总统特朗普的高级助手、公共事务办公室公关主任奥玛罗莎·马尼戈特将于下个月离职。她15日在美国广播公司的访谈中说，她是因总统处理种族事务的手法令她不安而辞职。但有多项报道说，她是被白宫幕僚长凯利炒鱿鱼，还因此大闹白宫。

在猜测与传言四起后，马尼戈特（Omarosa Manigault Newman）曾于14日上午称自己是主动辞职的，并非被幕僚长凯利解雇。

白宫新闻发言人桑德斯13日在宣布马尼戈特辞职的声明中说，马尼戈特12日表示要辞去白宫的职务，来“追寻其它机会”。马尼戈特的辞呈将于2018年1月20日，特朗普就职周年生效。

美国桥报网引述《纽约时报》的报道说，凯利获特朗普批准后开除马尼戈特。而凯利通知她收拾东西时，她粗口连篇，不相信她为特朗普争取到黑人选票，对方竟“过河拆桥”。她更企图冲入白宫办公室找特朗普，要求他收回成命，但被阻止。

美国有线电视新闻网的白宫新闻记者瑞恩（April Ryan）引述消息人士说，马尼戈特12日在圣诞聚会上和幕僚长凯利闹翻，之后，马尼戈特由警卫护送着离开。她原计划在2月推行非裔历史月的活动。息人士就此指出：“如果你打算在罗伊·穆尔输掉（亚拉巴马州补选）后辞职，你为什么还要策划非裔历史月的活动呢？”因此也有消息称，马尼戈特是被幕僚长凯利解雇的。

14日上午，瑞恩在电视中讲述了她所知道的事情的一面，她说马尼戈特被带离白宫的时候“非常粗俗地，骂了凯利很多句”。

白宫美国市政电台网络台长瑞安发推文说：“凯利戏剧性地把她（马尼戈特）踢走，当她被押出白宫时，她满口粗言，还连番诅咒。”瑞安说，马尼戈特十分沮丧，想找特朗普问个究竟。而凯利告诉她，特朗普已知道此事，并决定炒她鱿鱼。

报道引述白宫官员称，她是被强行押出白宫。但白宫说，是因她的安全通行证撤销，因此要“护送”她离开。白宫又否认出动特工押送她离开。在她离职后，特朗普发推文说：“感谢奥玛罗莎的服务，我希望你继续成功。”

马尼戈特一向不受凯利、特朗普女婿兼白宫高级顾问库什纳等人欢迎。马尼戈特的同事一直都质疑她在白宫所扮演的角色，称经常看到她在走廊散步、无拘束地进入特朗普办公室等。凯利接任后，就禁止她参与一些重要会议，如今更在取得特朗普同意后，革除了她的职位。

马尼戈特的年薪高达17万9700美元（24万2173新元），是白宫员工所能领到的最高薪水。

据悉，共和党人对马尼戈特能在白宫担任职位感到不满，认为她在特朗普参与总统选举前曾表态支持民主党的希拉莉，也曾在克林顿担任总统期间，在白宫担任职位较低的助手。

马尼戈特曾在特朗普主持的真人秀电视节目《飞黄腾达》（The Apprentice）中参与了九周的演出。在特朗普竞选总统期间，她作为负责非裔外联工作的竞选主管，成为了特朗普的非裔代理人。

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