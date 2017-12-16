加国警方质疑亿万富豪夫妇死因

加拿大制药商Apotex创始人巴里·舍曼和妻子哈妮星期五在他们位于多伦多的豪宅中离奇丧命。

加拿大警方表示，他们正在调查这对加拿大最富裕夫妻档舍曼夫妇的死因。警方说，他们在当地时间中午接获报案后立即采取行动，在当晚从舍曼家中将两人的遗体移走。

警员霍普金森说：“他们的死因存疑，所以我们将朝着这个调查方向前进。”凶杀调查组警探过后对聚集在屋外的记者说，没有任何硬闯进屋的迹象。

舍曼夫妇的邻居、生意伙伴和加拿大一些具影响力的政治人物都对他们的逝世表达哀悼。

加拿大总理特鲁多在推特上写道：“我们对他们的家人和朋友深表哀悼。”

多伦多市长托里则表示，对舍曼夫妇的逝世感到“震惊和心碎”，并强调两人对该城市作出巨大贡献。他说：“多伦多警方已展开调查，我希望这项调查将给所有面对这沉痛损失的人们一些答案。”

《多伦多环球邮报》引述舍曼一名亲戚的话说，他们最近打算以700万加币（约733万新元）的价格出售他们的房子。房地产经纪在舍曼家中准备展示房子时，在地下室发现这对夫妇的尸体。

75岁的巴里·舍曼在1974年创办Apotex，通过售卖仿制药挣得著名制药商的市场占有率。他在2012年卸下总裁职务，但继续担任执行主席。

据《福布斯》杂志介绍，舍曼的财富高达30亿美元（约40亿新元）。舍曼和妻子哈妮乐善好施，曾捐助数千万美元给医院、大学和犹太组织。

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