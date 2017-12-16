马来西亚美赞臣召回奶粉

（早报讯）奶粉生产商美赞臣（Mead Johnson）宣布，即日在马来西亚召回及替换遭仿冒的1.8公斤盒装Enfalac A+Step1婴儿配方奶粉。

美赞臣昨天深夜发布声明表示：“这是为了消除市面上所有仿冒产品，同时确保消费者所购得的产品皆为适合食用的正品。”声明说，这项计划反映美赞臣对安全、品质和消费者健康的坚定承诺，该公司将继续与执法单位合作打击仿冒者。

声明表示，这项产品替换计划只限1.8公斤盒装Enfalac A+Step1婴儿配方奶粉，其他美赞臣产品或包装类型都无法替换。

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