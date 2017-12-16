23人要参加俄总统大选

（早报讯）俄罗斯卫星网报道，俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃表示，已有23人表示希望参加2018年总统大选。

帕姆菲洛娃说，虽然已有20多人表示愿意参加大选，但这不意味他们所有人将在中央选举委员会注册。

她说：“现在的条件比以往任何时候都容易得多，因为征集的签名人数明显减少了，不是100万，也不是200万，总共是10万和30万。因此，可见希望参选的人会更多。”

俄罗斯总统选举的投票日定在2018年3月18日。总统普京已经宣布会参加明年的总统选举，并将以自荐候选人身份参加。

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