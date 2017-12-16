马央行：比特币是泡沫但不禁止

（早报讯）马来西亚国家银行（央行）指出，比特币绝对是泡沫，因为史上没有任何资产飙升速度如此之快，其超高回酬也与其他金融诈骗案极其类似。但央行为顾及金融创新而比禁止比特币交易。

央行副总裁赛阿都拉希昨天在数码货币（Digital Currency）媒体吹风会表示：“按目前价格来看，（比特币）是典型泡沫。如果你选择其他投资，我不认为可以取得如此高回酬。”

他说，马来西亚民众每月参与的比特币交易额达7500万令吉（约2480万新元），对比全球高达4200亿美元（约5670亿新元）的交易额，马来西亚民众的交易额不算高。

据coindesk报价，每枚比特币今天报1万8127美元（约2万4500新元），比今年初的997美元（约1344新元）已经暴涨18倍之多，为全球升值最快的资产。

至于央行为何不完全禁止这类加密货币的交易，赛阿都拉希说：“我们必须维持平衡，不能完全制止金融创新。但我们也尽力提醒公众关于（投资）加密货币的高风险。”

对于有人指央行对加密货币的反应过慢，他表示：“我们2014年就表明不承认比特币为合法货币，它也不受监管。但投资者必须了解其风险。”

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