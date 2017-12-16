加拿大富豪夫妇离奇死亡

（早报讯）加拿大亿万富豪夫妇周五被发现离奇死在自家豪宅内，震惊加拿大社会，警方加紧展开调查。

死者是加拿大最大药剂公司Apotex创办人舍曼（Barry Sherman）和太太哈妮（Honey）。根据知名财经杂志福布斯，75岁的舍曼在加拿大富豪榜上排第七，身家约32亿美元（约43亿新元）。

警方说，他们周五中午接到通报后，赶到舍曼位于多伦多市东北部的豪宅区。警方从屋内移走了两具用被单裹着的尸体。

警官霍普金森说：“他们的死亡似有疑点，而我们正朝此方向调查。”

重案组警探后来向媒体披露，现场并没有强行破门而入的迹象，警方也没在追捕任何嫌犯。

舍曼夫妇双双死亡的消息传出后，加拿大总理特鲁多、多伦多市长约翰托利等具有影响力的政商界人士纷纷表示震惊与哀伤。

舍曼夫妇乐善好施，最近刚获得加拿大参议院颁发表扬奖章。加拿大媒体报道，夫妇俩这些年捐出数千万加元给医院、大学和犹太人团体。

不过，舍曼在多伦多的这座豪宅最近竖起牌子，要以近700万加元（约735万新元）出售。据多伦多英语报纸《环球邮报》报道，一名房地产经纪准备带人去看房子时，发现屋主夫妇卧尸地下室里。

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