美加州山火蔓延 或成当地史上第三大火灾

美国加州山火继续蔓延，狂风再起后火势有所增长，可能将造成更多损害，甚至将成为加州史上记录在案的第三大火灾。

中新网引述当地媒体报道，这场大火目前仅15%获得控制，正在威胁圣巴巴拉市和邻近的海滨城市卡平特里亚，所幸其他大火在燃烧数日后多半已获得控制。

加州州长指出，这几场大火已经在加州造成空前灾损。图为洛斯帕德雷斯国家森林内的严重火情。

据加州森林防火部门在声明中指出，被称为托马斯野火（Thomas Fire）的山火从4日开始窜烧，迄今已摧毁南加州沿海小区1000栋以上建筑，包括大约750间住宅。大火蔓延10.36万公顷，相关消防工作已耗资9700万美元，除有上千名打火人员不分昼夜进行扑灭，也出动直升机与飞机，对大火投放阻燃剂。

文图拉县消防局官员霍吉说，“这是个魔鬼……这场大火独特之处还不仅是它的宽度。从大火一端（文图拉县费尔摩，Fillmore）开车到另一端(圣芭芭拉县)，不堵车也要45分钟。”

当地官员表示，托马斯山火对超过一万栋建物构成威胁，包括圣巴巴拉市（Santa Barbara）蒙特斯托（Montecito）富人区的部分房舍。大火目前顺着风景瑰丽的太平洋海岸延烧，吞噬茂草和树丛。

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