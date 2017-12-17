中泰商家到马国收购榴梿壳

（早报讯）马来西亚的榴梿在中国大受欢迎，榴梿壳如今也成为抢手货。彭亨著名榴梿产地劳勿就有中国及泰国的美容与保健业者亲自或通过中间人到当地收购榴梿壳，以制成美容及保健品。

当地收购商张蔚舜告诉《南洋商报》，外国的保健和美容产品制造商正采购榴梿壳并进行研发。当地果农之前都把榴梿壳焚烧后制成有机肥料。

劳勿土产业者莫家福说，有中国美容界者透过中间人在当地收购榴梿壳。他说，随着这些业者陆续来收购，日后可能形成一股趋势。他指中国有餐饮业者已推出榴梿壳煲汤或榴梿壳火锅。“我太太也用榴梿壳煲排骨汤，非常清甜美味。”

他认为，这是让人始料未及的商机，没想到原本以为只是普通热带水果的榴梿竟然全身是宝。

之前已有业者利用榴梿种子制成保健品及护肤品后。名种榴梿D24种子去年每箩（数十公斤）收购价是50令吉（约16.5新元），今年则涨至每公斤10令吉（约3.3新元）。

劳勿原产业种植人公会主席许观兴说，榴梿壳或种子以前都是垃圾，如今都变成有价值的原料。他说，榴梿种子前两星期前的收购价曾飙到每公斤10令吉的新高。他说，除了美容界，许多培植工厂大量收购榴梿种子以培育幼苗。

霹雳中医中药联合会副总务李志伟医师说，榴梿壳是否具有滋润、活血散寒、补肾壮阳的功效，其实见仁见智，中医对此尚无定论。

他说，一般民众都认为榴梿果性热、榴梿壳性寒，因此吃太多榴梿后只要用榴梿壳盛水喝下就能解热气，但这也只是一种没有医学根据的民间偏方。

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