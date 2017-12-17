印度海军未来十年将拥有500架飞机

（早报讯）据印度媒体17日报道，印度海军参谋长苏尼尔·兰巴说，在未来十年内，印度海军飞机数量将增加一倍至500架。

新华社报道，《印度教徒报》援引兰巴的话报道说，印度海军航空联队目前拥有238架飞机，包括直升机、海上巡逻机和战斗机等，未来十年内不同机种的飞机数量将增至500架。

另据印媒体报道，兰巴16日在印度空军学院的一个毕业典礼上说，印度国防部一直致力于“印度制造”计划，在军工制造方面将致力于本土化建设。印度具有设计航母的能力，印各大造船厂目前正在建造包括潜艇在内的34艘舰船。

免费试阅14天