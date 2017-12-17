菲热带风暴引发山崩 至少26死

（早报讯）菲律宾东部因热带风暴“启德”（Kai-Tak）来袭引发山体滑坡，在比利兰岛导致至少26人死亡，另23人失踪。

“启德”周六开始横扫菲律宾东部的主要岛屿，导致39个城镇电力中断，道路和桥梁也被摧毁，约8万7700人被迫逃离家园。

当局透露，救援人员在比利兰岛发现26具尸体，但目前还不确定这是否包括之前报道的三名罹难者。

虽然“启德”在今天下午开始转弱，但风速依然高达每小时80公里。救灾官员警告，仍可能发生更多洪灾和山体滑坡，并透露有1万5500名乘客因渡轮服务暂停而滞留。

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