马政府与业者为机场税各持己见

（早报讯）马来西亚航空委员会（MAVCOM）执行主席阿都拉指出，吉隆坡国际机场（KLIA）与吉隆坡第二国际机场（KLIA2）长途航班的乘客服务费（俗称机场税）若不划一，政府每年就必须补贴6000万令吉（约1983万新元）。

他说，乘客服务费应由机场乘客承担而不是由政府以人民的税金补贴。他表示，尽管马来西亚所有机场的乘客服务费都将划一，但委员会将确保当地乘客服务费是本区域最低的。

亚洲航空集团首席执行员东尼费南达斯则表示，调涨乘客服务费对头等舱或商务舱旅客而言可能不痛不痒，但对购买150令吉（约50新元）机票飞往曼谷的民众，73令吉的乘客服务费就非常“有感”。

东尼费南达斯在《星报》今天刊出的专访中重申，KLIA２的设施不如KLIA，因此收取相同的乘客服务费并不合理。“如果我从KLIA2出发，却付了与KLIA同样的价格，我认为这不公平。我的乘客需要步行很远才到登机口。但KLIA有列车，这就是最大的差别。”

航空委员会11月30日宣布，当地所有机场的乘客服务费（俗称机场税）明年1月1日起将划一。KLIA2的国际长途航班乘客服务费从目前50令吉（约16新元）涨至73令吉（约23新元），其数额与KLIA的数额相同。

调整后的马国所有机场的乘客服务费皆一致，即国内航班11令吉（约3.6新元）、亚细安航班35令吉（约11新元），国际长途航班73令吉。

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