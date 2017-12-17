马穆斯林朝圣签证外包计划喊停

（早报讯）马来西亚文化及旅游部的穆斯林朝圣签证外包计划前天推出不到24小时，就由于当地穆斯林强烈不满而在昨晚紧急喊停。政府高官今天也纷纷站出来澄清。

文化及旅游部（旅游部）为了杜绝当地穆斯林到沙特阿拉伯麦加朝圣签证的欺骗问题，前天宣布委任一家私人公司“统一朝圣管理系统”（IMAMS）全权负责办理这类签证，更规定当地65家领有朝圣团执照的旅行社都必须经由这家公司办理签证，手续费为90.1令吉（约30新元）。

反对党公正党总秘书赛夫丁随即揭发上述私人公司首席营运员是华人，此人并非穆斯林。这引起大批穆斯林反弹，迫使当局不到24小时就宣布取消上述外包计划。

副首相阿末扎希今天表示，內阁之前只討论必须监督推出朝圣配套的旅行社，却不曾討论將整套系统外包给私人公司。“內阁会议中並没讨论让任何公司来管理这套系统（IMAMS）或进行外包。……旅游部已决定不在使用这套系统。”

旅游及文化部长纳兹里则表示，该部取消统一朝圣管理系统（IMAMS），与相关公司高层出现非穆斯林无关。

纳兹里今天人在国外。他以短讯回应“当今大马”询问时说，该部决定取消上述计划，是因为他不同意该公司在朝圣配套中强制收取90令吉费用。他说，IMAMS计划与内阁当初讨论的结果有出入，因此他决定喊停。

他表示：“我们在内阁讨论的与IMAMS的（执行）方式并不一样。我们同意的收费是40令吉（约13.2新元），其中包括保险费。保险也必须让朝圣者决定是否购买。”

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