科学家以纳米技术制作植物“台灯”

（早报讯）美国麻省理工学院等机构研究人员日前在美国《纳米通讯》杂志上报告说，他们向豆瓣菜叶片中植入纳米粒子，成功让其发光，且持续时间可达数小时。

据新华社报道，研究人员选取了让萤火虫发光的荧光素酶、荧光素以及一种被称为辅酶A的分子，分别将其放入不同类型的纳米粒子载体中。为了让这些粒子进入叶片，他们首先将这些粒子悬浮在溶液中，再将植物浸入其中，借助高压使粒子通过气孔进入叶片。

纳米粒子释放荧光素酶等分子后，植物得以发光，且持续时间达到3.5小时。虽然一株10厘米高的豆瓣菜苗目前所发的光仅是阅读所需亮度的千分之一，但研究人员认为，进一步优化组分浓度和释放速率后，亮度和发光时间均有望提高。

研究人员介绍，先前制造发光植物多借助基因工程手段，通过植入可表达荧光素酶的基因使植物发光，但过程十分费力，产生的光线也极其昏暗，而且是在植物遗传学研究中常用的烟草等植物上进行。相比之下，使用纳米粒子的新法可用于“任何类型的植物”。

研究人员说，希望随着技术不断完善，将来能够通过往叶片上涂抹或喷洒纳米粒子来让植物发光，让盆栽成为“台灯”，甚至让路边树变身“路灯”。

他们还说，借助带荧光素酶抑制剂的纳米粒子可让植物停止发光，今后有望实现让植物在出现阳光等环境改变时自动“关灯”。

免费试阅14天