安理会周一表决特朗普耶城决定

（早报讯） 联合国安理会将在星期一（18日）就反对美国承认耶路撒冷为以色列首都的草案进行表决。

美国本月承认耶路撒冷为以色列首都，此决定引起多个国家反对。

据报道，安理会的反对草案16日在埃及传开。草案强调，耶路撒冷的地位问题必须通过彻底的协商与谈判解决，并对“近期发生的事情”表示深度遗憾。

草案说：“任何改变耶路撒冷现状地位或人口形势的决定与行动将没有法律约束、无法生效以及必须回归原状。”

报道引述当地外交官的话说，美国预计将反对草案，但安理会其他14个成员国或将支持草案。

免费试阅14天