小学教师被女性“垄断” 德小学流行租男老师

（早报讯） 由于小学教师几乎被女性“垄断”，德国不来梅州目前流行起“租用男教师”。

据德国之声网站17日报道，由于很多学生以前没接触过男老师，起初甚至不知如何称呼他们。

报道称，2015年德国的小学教育专业学生约1.75万人，其中男生不到2500人。而在不来梅州的90所公立小学中，有19所小学完全没有男教师，全是清一色的女教师。

自项目启动以来，现在每周都有小学教育系的男大学生到这些学校代课，每次三小时。

专家称，男老师数量少的主要原因是教师收入过低，但男老师的存在对学生十分重要。

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