埃尔南德斯连任洪都拉斯总统

（早报讯） 洪都拉斯最高选举委员会17日宣布，现任总统、国民党总统候选人埃尔南德斯赢得2017年总统选举，实现连任。

洪都拉斯最高选举委员会主席马塔莫罗斯宣布总统选举最终计票结果：埃尔南德斯得票率为42.98%，反对党联盟候选人纳斯拉亚的得票率为41.38%。

马塔莫罗斯强调，总统选举最终计票结果由最高选举委员会在美洲国家组织、欧盟以及国内外观察员团队共同监督下得出，且经过数天审查和公示，“本届总统选举的透明度前所未有”。

另据当地媒体报道，反对党联盟（由自由和重建党、革新和团结党组成）候选人纳斯拉亚表示，他不会接受最高选举委员会公布的上述结果，将继续率领支持者走上街头举行游行示威。

洪都拉斯总统选举于11月26日举行。在最终计票结果未正式公布的情况下，埃尔南德斯和纳斯拉亚分别宣布胜选。随后，双方支持者持续多日举行游行示威，而一部分示威演变为示威者同军警的流血冲突。

为避免局势升级，洪都拉斯政府本月1日起在全国范围内启动为期10天宵禁。

根据该国宪法，总统由直接选举产生，任期四年。2015年4月，洪都拉斯最高法院废除宪法中禁止现任总统连选连任条款，埃尔南德斯遂获准参加2017年总统选举，但其参选合法性受到反对党普遍质疑。

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