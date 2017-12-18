民调：越来越多美国选民支持民主党掌控国会

（早报讯） 据美国《华尔街日报》中文网18日报道，《华尔街日报》/NBC News最新调查显示，越来越多的美国选民希望民主党在2018年中期选举后掌控国会。这一调查结果对共和党释出了几个预警信号。

报道称，当被问到明年中期选举过后更希望由哪个党派来掌控国会，50%的受访者选择民主党，39%的受访者希望是共和党。民主党领先共和党11个百分点，较10月份调查中七个百分点的优势扩大，同时是2008年年末以来民主党首次实现两位数百分点优势。

调查还发现，59%的民主党选民对即将到来的中期选举兴趣浓厚，相比之下，共和党选民的这一比例为49%。

开展此次民意调查的机构称，中期选举的造势尚处于初期阶段，调查发现，眼下在选民热情方面，民主党占据优势。

此外，最新调查显示，美国总统特朗普工作的支持率较10月份调查中的支持率攀升三个百分点至41%，约56%的受访者不认可特朗普的工作表现。

报道指出，过去，当调查问到国会该由哪个党派来掌控时，民主党即便享有民意优势也不会转化为选举优势，除非民意优势达到两位数百分点。2006年，民主党在民调中的优势平均达10个百分点，随后该党夺回了国会两院控制权；2008年，民主党在民调中的优势平均达14个百分点，随后拿下20多个众议院新席位。

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