英国夏洛特公主1月正式上幼儿园

（早报讯）圣诞节将至，英国威廉王子夫妇18日发布了一家四口的最新全家福照片，同时宣布，2岁的小公主夏洛特明年1月将正式上幼儿园。

英国广播公司报道，夏洛特将从明年1月起开始在“威尔科克斯幼儿园”（Willcocks Nursery School）上课。

她的哥哥、乔治王子则就读于伦敦西南巴特西（Battersea）的私立托马斯学校（Thomas's School）。两兄妹的学校都离住家不远，非常方便。

威尔科克斯幼儿园的发言人说：“很高兴剑桥公爵夫妇选择为夏洛特公主报读我们的学校。”

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