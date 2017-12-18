马来男子开煎饼店让穷人吃饱

（早报讯）柔佛昔加末一名在贫困家庭长大的43岁马来男子罗再尼，因年幼时三餐不继而饱尝饥饿滋味，因此从小就立志开一间让穷人吃饱的廉价食档。

罗再尼在印度煎饼档打工26年后终于梦想成真，最近开了一家“0.5令吉印度煎饼”食档，所售食品和饮料都比市场便宜0.5令吉（约0.17新元）左右，并免费提供印度煎饼给穷人填饱肚子。

罗再尼于两个星期前，在昔加末往登雅新村的东姑迪卡路开设了“0.5令吉印度煎饼”食档，每晚推出350片“0.5令吉印度煎饼”，每逢周假前夕的星期四则增至500片。

他接受《星洲日报》访问时表示，只有真正饿过肚子的人，才了解饥饿者对温饱的渴望。他饿过苦过穷过，因此深知其中滋味。他年幼时最难忘的回忆，就是经过食档闻到印度煎饼的香味，却因没钱而只好掉头离开。

如今他这家开张不到两个星期的廉价食档，就能让消费人以最低价钱饱餐一顿，这能弥补他年幼时“没钱而吃不到印度煎饼”的遗憾。他表示，当一些穷人来到食档前，他仿佛看到当年没钱吃煎饼的自己，就会情不自禁请对方吃一顿。

他说，市面上的印度煎饼售价至少1令吉（约0.35新元），很多人置疑他只卖0.5令吉能赚多少。他坦承赚头其实不多，但由于薄利多销，因此他还能应付开销和四名员工薪水，也略有盈余。

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