日本拟邀请文在寅访日

（早报讯）由于日中韩首脑峰会今年内难以召开，日本拟邀请韩国总统文在寅访日与首相安倍晋三进行双边会谈。

据法广中文网报道，韩国已经邀请安倍晋三明年2月在冬季奥运会期间访韩，预计文在寅访日应该会在安倍访韩之前。

日韩两国17日宣布，韩国外长康京和将于19日访日与日本外长河野太郎举行会谈。韩国政府相关人士称，外长会谈预计在东京举行，除了重点讨论文在寅访日事宜外，也将讨论朝鲜核与导弹问题及慰安妇相关的日韩协议。

若文在寅对日本展开正式访问，这将是继2011年12月李明博之后的首次韩国总统访日。

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