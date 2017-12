(早报讯)英国天空新闻报道,一名男子18日开车试图闯入美国位于英格兰中部萨福克(Suffolk)的空军基地,迫使该基地一度封锁。

报道说,该男子已经被当地警方逮捕。

据路透社报道,英国国防部消息人士说,一名男子驾驶汽车试图闯入位于米尔登霍尔空军基地(Mildenhall)的美军设施。开车男子已被警方逮捕。

米尔登霍尔皇家空军基地位于英格兰境内。英国国防部表示,调查工作由警方主导。美国驻英国大使馆拒绝立即作出回应。

Members of the public are asked to avoid the area around RAF Mildenhall for the time being. More to follow shortly.