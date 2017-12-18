奥地利新政府今天上任

（早报讯）奥地利联合政府今天（18日）上任，除了有欧洲最年轻总理库尔茨外，与极右翼政党组成联合政府更是西欧罕见，在难民政策上将与欧洲联盟不同调，也可能要求欧盟下放权力。

中央社报道，奥地利保守派人民党党魁库尔茨在10月国会选举中胜出，并与极右派自由党组成联合政府，今天宣誓就职。

数年前起担任奥地利外长的库尔茨，由于年仅31岁及俊俏外型，从参选以来就成为欧洲瞩目焦点。他上任后对媒体表示，成为总理为奥地利这个美丽的国家服务是莫大的荣幸，接下来的每一天都将努力以赴。

欧洲理事会主席图斯克随后也发布祝贺，强调相信奥地利新政府将继续在欧盟发挥建设性和“亲近”欧盟的作用。

图斯克的祝贺中也透露对奥地利联合政府立场的担忧，因为库尔茨所属的自由党对移民立场强硬，又与极右派自由党共组联合政府。

担任副总理的自由党党魁史特拉赫曾发表英国脱离欧盟后“可能会好得多”的看法。

库尔茨近日虽对外表示联合政府支持欧盟，不过他也预告，奥地利将会对接纳难民人数设上限，且在2018下半年担任欧盟轮值主席国期间，将向欧盟争取更多权力下放。

近年来一批新的右翼政党靠反移民和反犯罪的政纲崛起於欧洲各国政坛，从荷兰、法国、德国及奥地利在选举中都有所斩获，对手握大权的欧盟会带来什么影响，值得观察。

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