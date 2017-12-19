特朗普首份国家安全战略报告称中俄是对手

（早报讯）美国白宫周一（18日）公布的首份国家安全战略报告把中国和俄罗斯称为美国的竞争对手，称其试图挑战美国的地位，并威胁到美国的繁荣与安全。

英国广播公司（BBC）报道，按照惯例，每任总统都需向国会提交国家安全战略报告。尽管特朗普本人试图与中国主席习近平和俄罗斯总统普京拉近私人关系，但该份68页的安全战略报告对中国和俄国持批评态度。

特朗普说：“中国和俄国挑战美国的实力、影响和利益，试图侵蚀美国的安全和繁荣。”他说，中俄两国也同时在挑战国际经济秩序，让经济变得不那么自由和公平；他们还控制信息和数据的自由流动，压迫他们的社会，同时扩张他们的影响力。

不过特朗普说，虽然中俄两国是美国的竞争对手，但美国同时也需要和这两个国家联手合作。

美国之音的报道则说，新国家安全战略将为美国提供一个“清晰可行的手册”，以应对最危险和持续的威胁。

该报道引述政府高级官员说，不同于最近的和以往的战略，新战略对国家面临的危险和挑战有“清醒的认识”，同时根据总统呼吁的“美国优先”的要求，优先考虑美国的利益。

根据《洛杉矶时报》报道，这份策略由白宫国安顾问麦克马斯特将军主导，两位副国安顾问鲍威尔以及夏德罗主笔。这份策略是统合包括国防部、国务院等跨部会的合作，历经11个月完成。在这份国家安全策略出台之后，包括国防?国家反恐?生化国防?核武审议，以及导弹防御审议等，也将陆续推出。

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